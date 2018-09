Martinez surprend et titularise Timothy Castagne, Dedryck Boyata et Thorgan Hazard

Roberto Martinez a surpris en titularisant Timothy Castagne, Dedryck Boyata et Thorgan Hazard pour affronter l’Écosse en amical, vendredi soir à Glasgow. Youri Tielemans, titulaire à l’AS Monaco en ce début de saison, pallie lui l’absence de Kevin De Bruyne, blessé au genou, au milieu de terrain. Thibaut Courtois défendra, pour la 66e fois à 26 ans à peine, le but des Diables. Le portier du Real Madrid aura devant lui Jan Vertonghen, Vincent Kompany et Dedryck Boyata. Timothy Castagne, nouveau venu chez les Diables, est d’emblée titularisé, tout comme Mousa Dembélé, Youri Tielemans et Thorgan Hazard au milieu de terrain.

Aux avant-postes, Eden Hazard et Dries Mertens seront chargés d’alimenter Romelu Lukaku, placé à la pointe de l’attaque belge. A noter que Nacer Chadli, absent des séances d’entraînement cette semaine, n’est pas sur la feuille de match.

Côté écossais on retrouve, entre autres, l’expérimenté gardien Craig Gordon et l’attaquant Leigh Griffiths. Andrew Robertson, latéral gauche de Liverpool âgé de 24 ans, a été nommé capitaine par son sélectionneur Alex McLeish, ancien entraîneur de Genk.

Composition des équipes:

Belgique: Courtois – Vertonghen, Kompany, Boyata – Castagne, Tielemans, Dembélé, Th. Hazard – E. Hazard (cap.), R. Lukaku, Mertens.

Sélectionneur: Roberto Martinez (Esp)

Écosse: Gordon – Souttar, Mulgrew, Tierney – McDonald, Robertson (cap.), Fraser, Armstrong, McGinn – Griffiths, McGregor.

Sélectionneur: Alex McLeish (Eco)

Source: Belga