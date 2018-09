Ligue des Nations – L’Italie bloquée par la Pologne (1-1) en Ligue A

Plusieurs matches de la Ligue des Nations étaient à l’affiche ce vendredi soir. En Ligue A, l’Italie et la Pologne ont partagé l’enjeu à Bologne dans le groupe 3. Piotr Zielinski, l’équipier de Dries Mertens à Naples, a ouvert la marque (41e, 0-1) et Jorginho, l’ex-Napolitain cette saison à Chelsea avec Eden Hazard, a égalisé sur penalty (78e). Pour son début en match officiel à la tête de l’équipe d’Italie, Roberto Mancini a donc dû se contenter d’un partage arraché grâce à une deuxième mi-temps jouée avec courage et véhémence. La montée au jeu de Federico Chiesa (71e) a été décisive. En première période, les Italiens ont fait preuve de bonne volonté et ont mis de l’intensité dans leur jeu mais l’efficacité n’y était pas et Mario Balotelli est apparu hors-forme. C’est ainsi que les Polonais menaient au repos grâce à Zielinski, qui a profité avec Robert Lewandowki d’une des deux erreurs de la défense italienne.

En Ligue B, dans le groupe 2, la Russie s’est imposée en Turquie 1-2 grâce à des buts Denis Cheryshev (13e, 0-1) et Artem Dzyuba (49e, 1-2). Serdar Aziz a remis les deux équipes à égalité pour quelques minutes (41e, 1-1).

En Ligue C, Taulant Xhaka (55e, 1-0) a inscrit l’unique but de l’Albanie dans le duel face à Israël (1-0), dans le groupe 1. Dusan Tadic (38e, sur penalty) en a fait autant pour la Serbie en Lituanie (0-1) dans le groupe 4. L’attaquant de l’Ajax Amsterdam a toutefois eu l’occasion de signer un doublé mais il s’est montré moins efficace sur son second penalty (83e). Dans ce même groupe, la Roumanie, avec les ex-Anderlechtois Alexandru Chipciu et Nicolae Stanciu mais sans le Standardman Razvan Marin, a été tenue en échec à domicile par le Monténégro (0-0). L’équipe de Cosmin Contra n’a pas profité de l’exclusion de l’attaquant visiteur Stefan Mugosa (77e)

En Ligue D, les Iles Féroé ont battu Malte (3-1). Joan Simun Edmundsson (31e, 1-0) et Kristian Joensen (38e, 2-0) ont mis les Scandinaves à l’aise mais Michael Mifsud les a ramenés les pieds sur terre (42e, 2-1). Hallur Hansson (52e, 3-1) les a vite rassurés. En début de soirée, l’Azerbaidjan et le Kosovo, avec le Mouscronnois Mergim Vojvoda, n’avaient pas trouvé le chemin du but (0-0). Ces deux rencontres comptent pour le groupe 3.

