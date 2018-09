Diables Rouges – Timothy Castagne après ses débuts: « Un peu nerveux pendant 10 minutes mais content »

Timothy Castagne a effectué ses débuts sous le maillot des Diables Rouges vendredi soir lors de la large victoire belge contre l’Écosse à Hampden Park. Le latéral droit de l’Atalanta Bergame a avoué avoir ressenti « un peu de nervosité lors des dix premières minutes » mais a ensuite « bien joué ». « Je ne m’attendais pas trop à commencer, je l’ai d’ailleurs appris 2 heures avant le coup d’envoi », a expliqué Castagne après la rencontre. « Je suis très content de mes débuts, je pense avoir bien combiné avec Dries (Mertens, NDLR) sur le flanc », a ajouté le natif d’Arlon, 22 ans. Fauché dans la surface par le portier adverse Craig Gordon, Castagne estimait qu’un penalty aurait pu être sifflé sur lui.

« Je me suis bien entraîné cette semaine. Avant le match, Roberto Martinez m’a dit de prendre du plaisir et de jouer mon jeu. Si je vais jouer contre l’Islande? Je ne pense pas mais on verra bien. J’espère être dans la prochaine sélection », a ponctué Castagne, auteur d’une prestation aboutie.

Thomas Meunier, qui a suppléé Castagne en seconde mi-temps, a déclaré avoir pris « beaucoup de plaisir à regarder son jouer son coéquipier ». « Il a mérité sa place dans le groupe et l’avait déjà démontré à l’entraînement », a dit le joueur du Paris Saint-Germain.

Source: Belga