Diables Rouges – « L’Islande est un adversaire complètement différent de l’Écosse », assure Martinez

Après une victoire 0-4 contre l’Écosse, quelque peu fébrile en défense face à un pressing belge haut et intense, les Diables Rouges devront sans doute s’attendre à une opposition plus relevée contre l’Islande en Ligue des Nations, mardi à Reykjavik. « L’Islande est à l’opposée de l’Écosse », a dit le sélectionneur national Roberto Martinez après la victoire. « L’Écosse est jeune et en reconstruction alors que l’Islande dispose d’une équipe expérimentée et a déjà battu des grandes équipes. Je m’attends à un match compliqué à Reykjavik », a expliqué le Catalan.

« Nous avons joué une très bonne rencontre ce vendredi soir. Nous étions concentrés sur notre tâche sur le terrain et nous sommes parvenus à bien intégrer les nouveaux joueurs », s’est félicité Roberto Martinez, qui n’a pas manqué de souligner la première de Castagne, « auteur d’un match intéressant ».

Thorgan Hazard a lui estimé que l’Islande ressemblait à l’Écosse dans son organisation défensive et son engagement physique. « Nous avons fait une bonne rencontre et profité des erreurs défensives pour marquer des buts. Le but en Ligue des Nations? Gagner, comme dans toutes les autres compétitions », a ponctué le milieu offensif de ‘Gladbach.

Source: Belga