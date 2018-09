Diables Rouges – Les Diables Rouges battent largement l’Écosse et soignent le spectacle

La Belgique a parfaitement bien négocié son match de rentrée après sa troisième place acquise cet été à la Coupe du monde en Russie. Les Diables Rouges se sont largement imposés contre l’Écosse (0-4), vendredi soir à Hampden Park. Romelu Lukaku (28e), Eden Hazard (46e) et Michy Batshuayi (52e et 60e), auteur d’un doublé, ont marqué les buts belges. Roberto Martinez décidait de surprendre en titularisant d’entrée le nouveau venu Timothy Castagne sur le flanc droit, Thorgan Hazard à gauche et Mousa Dembélé au milieu du jeu.

Face à une équipe écossaise regroupée dans son camp, la Belgique devait trouver la faille dans la défense locale et c’est souvent via Eden Hazard que l’étincelle est venue. Le capitaine a d’abord provoqué un coup franc à l’entrée de la surface, envoyé dans les mains de Craig Gordon par Dries Mertens (6e).

Le match a basculé sur une grossière erreur de la défense locale. Gordon a relancé à l’entrée du rectangle pour McGinn qui, inattentif, a vu Dembélé lui subtiliser le cuir avant de le glisser à Thorgan Hazard. Ce dernier a fixé la défense pour idéalement servir Romelu Lukaku qui n’avait plus qu’à pousser le ballon pour inscrire son 41e but avec les Diables (0-1, 28e).

Les Diables auraient ensuite pu creuser l’écart avant la mi-temps mais ont trouvé les montants adverses à deux reprises, d’abord sur une tête de Kompany sur corner (39e), ensuite via Eden Hazard, toujours de la tête, sur un centre de Mertens (44e). Très remuant sur son flanc pour ses débuts, Castagne aurait pu recevoir un penalty sur une sortie de Gordon (39e).

Après avoir effectué quatre changements à la mi-temps, la Belgique a creusé l’écart dès la reprise. Trouvé dans la surface par Carrasco, Eden Hazard a envoyé une frappe puissante du gauche qui est venue se loger dans la lucarne opposée (0-2, 46e). Le N.10 a ensuite idéalement servi Michy Batshuayi qui, profitant des largesses du marquage adverse, faisait mouche du gauche (0-3, 52e).

L’attaquant de Valence, monté à la mi-temps, a inscrit le quatrième à l’heure de jeu. Grâce à un bon tacle de Tielemans très haut sur le terrain, ‘Batsman’ a fait mouche d’un tir lointain, cette fois du droit (0-4, 60e).

Quelques instants plus tard, il fallait un Courtois attentif et auteur d’un brillant réflexe pour repousser la tentative de Steven Naismith (64e). En fin de match, il a une nouvelle fois préservé le zéro malgré les tentatives de Fraser (84e) et Naismith (86e). Vertonghen, d’une puissante frappe, s’est procuré la dernière occasion belge de la partie (88e).

A noter qu’Hans Vanaken et Birger Verstraete, montés en cours de seconde période, ont aussi fêté leur début chez les Diables.

Pour se préparer à son entrée en lice en Ligue des Nations, l’équipe nationale belge restera sur le sol écossais samedi et dimanche où elle s’entraînera dans les installations du Celtic. Lundi, elle prendra la direction de Reykjavik pour y défier l’Islande le mardi soir.

Source: Belga