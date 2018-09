Diables Rouges – Les Diables « ne pouvaient pas rêver mieux » pour leur reprise selon Batshuayi

Michy Batshuayi a inscrit deux buts lors de la victoire de la Belgique en Ecosse, vendredi, en amical. « Quand je rentre, j’essaye de faire de mon mieux, de faire mon travail d’attaquant. C’est vrai qu’en équipe nationale, ça me réussit très fort », a souri au micro de la RTBF l’attaquant, qui a une nouvelle fois marqué après être monté au jeu. « Un doublé pour un match de rentrée, ça fait plaisir. Un 4-0 avec un bon ‘clean sheet’, on ne pouvait pas rêver mieux », a déclaré Batshuayi.

Trois nouveaux, Timothy Castagne, Hans Vanaken et Birger Verstraete ont effectué leurs débuts en équipe nationale. « Je suis très impressionné et très content. Cela prouve qu’il y a une belle génération en Belgique. »

Youri Tielemans était lui titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Mousa Dembélé. « Dès le départ, on a montré qu’on avait envie de jouer au ballon, de faire le jeu, de créer des occasions. Et on s’en est créées beaucoup. On a marqué 4 buts et on n’a pas encaissé. C’est important dans des matchs comme ça. »

Tielemans s’est dit satisfait de sa prestation et de son entente avec Dembélé. « Les consignes étaient claires: avec le ballon, essayer de faire jouer l’équipe et de garder le ballon le plus possible, jouer vers l’avant. Avec Mousa, ça s’est bien passé. Défensivement, on a bien bloqué les contre-attaques, il n’y en a pas eu beaucoup. »

Source: Belga