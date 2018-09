Début à Téhéran du sommet des présidents russe, turc et iranien sur Idleb

Les présidents iranien, russe et turc ont commencé vendredi après-midi une réunion au sommet à Téhéran pour décider du sort de la province d’Idleb, ultime grand bastion djihadiste et rebelle de Syrie, selon un photographe de l’AFP. Hassan Rohani, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont retrouvés dans un centre des congrès du nord de la capitale iranienne au moment où la communauté internationale a les yeux rivés sur Idleb et redoute un désastre humanitaire alors qu’une offensive des forces loyalistes semble imminente.

Des raids russes ont visé des positions djihadistes et rebelles dans la province d’Idleb, faisant deux morts, quelques heures avant le début du sommet.

source: Belga