Coupe du monde (dames) – La Belgique, privée de Meesseman et Delaere, s’incline de peu face à la Turquie

La Belgique s’est inclinée 60-64 (mi-temps: 27-36) face à la Turquie en match de préparation pour la Coupe du monde de basket féminin vendredi à Liège. Les Belgian Cats étaient privées de trois de leurs cadres, Emma Meesseman (entorse) et Antonia Delaere (entorse), toutes les deux blessées lors du tournoi de Valence samedi dernier, ainsi que, toujours, d’Ann Wauters qui soigne son genou.

Philip Mestdagh a pu compter tout de même sur Kim Mestdagh touchée aussi samedi, mais plus légèrement, face aux Turques, 5es du dernier championnat d’Europe et présentes aussi au Mondial fin du mois.

Hanne Mestdagh aura inscrit 14 points pour une équipe belge menée par Julie Allemand (6 assists, 5 pts) alors que Kyara Linskens a capté 10 rebonds. Toujours derrière, ou presque, dans la rencontre, la Belgique a su refaire un retard de douze unités (27-39) grâce à un gros 3e quart temps pour s’accrocher jusqu’au terme des 40 minutes.

Samedi, Belges et Turques se retrouveront à Vilvorde (20h30). Les Belgian Cats joueront encore ensuite deux rencontres, face à l’Argentine vendredi à Natoye et dimanche après-midi à Courtrai.

Qualifiées pour la Coupe du monde aussi, les Argentines sont devenues championnes d’Amérique du Sud pour la première fois depuis 70 ans en battant le Brésil (65-64) en finale à Tunja en Colombie.

Les Belgian Cats sont versées dans la poule C à la Coupe du monde à Tenerife du 22 au 30 septembre avec l’Espagne, le Japon et Puerto Rico. C’est la première participation de la Belgique (hommes et dames confondus) à un championnat du monde seniors.

. Vendredi:

Belgique – Turquie 60-64

10-15/17-21/22-15/11-13

Belgique: 17/22 à 2pts, 7/27 à 3 pts, 5/7 LF, 29 rebonds (pour 32 à la Turquie), 16 assists, 9 pertes de balle, 10 fautes. K. Mestdagh 6, Nawezhi 4, Carpréaux 2, Resimont 3 (1×3), Linskens 6 (10 rbds), H. Mestdagh 14 (4×3), Geldof 6, Grzesinski 2, Nauwelaers 7 (1×3), Vanloo 1, Raman 4 (1×3), Allemand 5 (6 ass.)

Source: Belga