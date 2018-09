VIDEO. En manque de câlins un lion monte dans une voiture de touristes

Les visiteurs du parc Leviv Tayhan en Crimée ont eu le droit à une surprise un peu effrayante. Fylia, un jeune lion du parc, est monté dans leur voiture pour réclamer des caresses.

Sur la vidéo, on aperçoit l’animal s’approcher de la voiture pour se faire caresser par l’un des guides. Le lion rentre ensuite totalement dans le véhicule, et vient réclamer des caresses à grand renfort de coups de langue et de frottage de tête en signe d’affection. Pendant ce temps, les passagers du véhicules continuent de le prendre en photo et de le filmer.

Ce parc zoologique, situé dans le sud de la Russie, est réputé pour laisser ses visiteurs s’approcher des animaux de près. En effet, la voiture prévue pour les safaris n’a ni portes ni fenêtres. Les lions restent cependant des animaux dangereux. Et même si cette séance de câlins s’est bien terminée pour tout le monde, elle survient quelques mois après qu’une femme ait été attaquée par un lion dans le même parc.