Un parcours gastronomique au coeur du Parc de Bruxelles

Une vingtaine de chefs, pâtissiers et fromagers sont présents cette année pour la septième édition de « Eat! Brussels, Drink! Bordeaux » qui se tient jusqu’à dimanche au coeur du Parc de Bruxelles.

Proposant chacun leur plat-signature ou leurs spécialités, ils sont accompagnés d’une cinquantaine de vignerons et négociants bordelais qui font découvrir leurs breuvages, leur terroir et leur philosophie au cours d’échanges avec le public.

Parmi les chefs bruxellois présents lors du festival gastronomique, Julie De Block et Glen Ramaekers de « Humphrey » proposent un burger de crevettes d’inspiration philippine tandis que Yoth Ondara du « Crab Club » concocte un tartare d’avocat, mangue et crabe et Joël Geismar du « Garage à manger » son cochon fumé de 24h, chutney de tomates bruxelloises et buffala.

L’événement organisé par Visit.brussels et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et Bordeaux grands évènements, accueille également des chefs issus de villes et de régions qui entretiennent des relations bilatérales avec la Région bruxelloise.

Grâce à un système de « Wine Pass », les amateurs de bonne chère ont en outre la possibilité de goûter quantité de vins différents (5 cl par verre) comme les Medoc, Saint-Emilion, Pomerol, Graves ou autres Sauternes.

L’événement est ouvert de midi à 23h ces vendredi et samedi, et de midi à 21h30 dimanche.