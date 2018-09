Brésil: le candidat d’extrême droite Bolsonaro a été poignardé

L’homme qui a poignardé jeudi le candidat d’extême droite à la présidentielle au Brésil Jair Bolsonaro a dit avoir agi « pour raisons personnelles » et « sur l’ordre de Dieu », selon un rapport préliminaire de la police militaire

« Il nous a dit que l’attentat avait été motivé par des raisons personnelles, que nous n’avons pas pu comprendre », parce qu »‘il disait aussi à certains moments qu’il avait agi ‘sur l’ordre de Dieu' », lit-on dans le rapport de la police militaire du Minas Gerais (sud-est), divulgué après l’attaque contre le député dans la ville de Juiz de Fora.

Selon la reconstitution des faits, survenus vers 15H00 (18H00 GMT), l’assaillant, Adelio Bispo de Oliveira, 40 ans, « est sorti de chez lui avec un couteau » pour rejoindre la marche de sympathisants de M. Bolsonaro. Des images tournées avec des smartphones et postées sur les réseaux sociaux montrent comment l’agresseur a attendu le moment où le candidat, porté sur des épaules de sympathisants, passait à côté de lui, pour le frapper à l’abdomen alors qu’il levait les bras.

El candidato presidencial brasileño #JairBolsonaro fue blanco de un ataque con cuchillo en un acto de campaña en el estado de Minas Gerais #Brasil pic.twitter.com/qOZoSDl6TP — HispanTV (@Hispantv) 6 septembre 2018

Dans des déclarations à TV Globo, l’avocat de l’agresseur, Pedro Augusto Lima Possa, a déclaré que celui-ci l’avait assuré avoir agi « pour des motifs religieux, de type politique et également en raison des préjugés que montre Bolsonaro à chaque fois qu’il parle de race, de religion et des femmes ». L’ex-capitaine de l’armée est un admirateur de la dictature militaire (1964-85) et est un habitué des saillies racistes, misogynes et homophobes.