Une haie d’honneur pour les accusés du « procès de la solidarité »

Le procès appelé «de la solidarité» a débuté hier au palais de justice de Bruxelles. Il concerne douze prévenus, dont des hébergeurs et des bénévoles du parc Maximilien, mais aussi des hébergés. Ces personnes risquent la prison en raison de l’aide qu’ils ont apportée aux migrants. De nombreux citoyens se sont rassemblés hier pour manifester contre ce qu’ils estiment être une injustice.

Ils étaient nombreux à avoir répondu à l’appel lancé par la plateforme «Solidarity is not a crime» ce jeudi à Bruxelles. Environ 300 citoyens étaient réunis devant le palais de justice pour montrer leur soutien aux douze personnes qui comparaissaient dans la matinée, accusées notamment de trafic d’êtres humains. «Nous sommes tout une série de citoyens et d’associations qui vivent l’époque actuelle et la criminalisation des personnes migrantes assez mal», explique Thomas Prédour, coordinateur du collectif de citoyen. Parmi les accusés, on retrouve deux journalistes: Anouk Van Gestel et Myriam Berghe. Les deux femmes ont décidé d’envoyer une lettre ouverte au Premier Ministre pour faire part de leur colère. «Est-il acceptable que, dans un pays qui se dit être une démocratie, deux citoyennes se retrouvent inculpées d’association criminelle et de trafic d’êtres humains avec la circonstance aggravante qu’il s’agit de mineurs, parce qu’elles ont ouvert leur porte à des personnes en état de détresse absolue?», déplorent-elles.

Trafic d’êtres humains?

Les charges auxquelles font face les hébergeurs sont lourdes: trafic d’êtres humains et organisation criminelle. Pour l’avocate des deux femmes, Selma Benkhelifa, les règles concernant le trafic d’êtres humains en Belgique sont claires. «Il ne s’agit d’une infraction que si l’on aide au trafic illégal ou au franchissement de la frontière dans un but lucratif, si on le fait pour s’enrichir sur la misère des autres, c’est ça qui est interdit.» Pour elle, ses deux clientes ne rentrent donc pas dans cette catégorie. «Aider quelqu’un de manière humaine, ce n’est pas interdit du tout.»

Elle estime que le gouvernement veut surtout faire comprendre qu’on ne peut pas aider les migrants pour des raisons politiques. «Et cette question va beaucoup plus loin que le procès d’aujourd’hui. Cela veut dire que l’on pourrait se retrouver avec des prisonniers politiques en Belgique. Si l’on commence à mettre en prison des gens qui contestent une politique gouvernementale, on n’est plus dans une démocratie.» À côté des deux journalistes, on retrouve d’autres hébergeurs et sept migrants qui essayaient de rejoindre l’Angleterre. Au total, neuf prévenus ont été placés en détention préventive pendant quelques mois et plusieurs sont encore détenus aujourd’hui.

Une haie d’honneur

Les manifestants présents ont clôturé leur action en créant une haie d’honneur pour les accusés. Une haie d’honneur qui s’étendait du monument à la gloire de l’infanterie belge à l’entrée du palais de justice. Un crowdfunding a aussi été mis en place pour venir en aide aux personnes qui sont impliquées dans le procès. «Le soutien participatif commencera la semaine prochaine. Vous imaginez bien que ces personnes vont devoir faire face à de gros frais.»

Du côté du tribunal, la séance d’hier a surtout permis de s’occuper de questions administratives. Il faudra attendre le 7 novembre et les deux matinées suivantes pour que les débats commencent réellement.

Clément Dornal