World Cup Series – Pieter Timmers replonge à Kazan en Coupe du monde

Pieter Timmers sera de retour dans les bassins lors de la première étape de la Coupe du monde de natation à Kazan, de vendredi à dimanche en Russie, a confirmé l’Anversois jeudi sur les réseaux sociaux. Le vice-champion olympique du 100m dit n’être pas à 100%, mais il est très heureux de pouvoir replonger. « Prêt pour la Coupe du monde ! Je ne m’attends pas à de grandes choses à Kazan, Doha, Eindhoven et Budapest après ma méningite et à la fièvre, mais si heureux de pouvoir finalement nager », a expliqué Pieter Timmers qui avait été contraint de déclarer forfait pour les championnats d’Europe à Glasgow au début du mois d’août en raison d’une méningite.

« Je ne me sens pas à 100% et je dois presque recommencer à zéro après la méningite, mais je suis ici pour nager et je vais le faire avec beaucoup d’enthousiasme », a posté Pieter Timmers sur son compte Instagram.

Kimberly Buys est également engagée à Kazan.

Les prochaines épreuves de Coupe du monde sont prévues ensuite à Doha (13-15 septembre), Eindhoven (28-30 septembre), Budapest (4-6 octobre), Pékin (2-4 novembre), Tokyo (9-11 novembre) et Singapour (15-17 novembre).

Source: Belga