Schild & Vrienden: étonnement du monde politique au nord du pays

Les propos racistes, sexistes et antisémites tenus au sein de l’organisation flamande « Schild & Vrienden » ont suscité l’étonnement et la réprobation du monde politique au nord du pays. « On pourrait en rire. On pourrait le balayer comme une stupidité. Mais ce serait minimiser. C’est quelque chose qui doit nous inquiéter. Pas ma Flandre », a ainsi réagi sur Twitter le président du CD&V Wouter Beke. Du même parti, la ministre flamande de l’Enseignement, Hilde Crevits, s’est elle dite « très touchée ». « Toute la semaine, on a parlé du niveau de notre enseignement. Après l’émission de mercredi soir, il est douloureusement clair que nous avons avant tout besoin de citoyenneté », a-t-elle écrit sur le réseau social.

« Aucun respect pour ceux qui pensent autrement. Rêver de gros bras et frimer avec des armes. Rire de bébés mourants et n’avoir que les valeurs occidentales à la bouche? C’est une sorte de bouclier et d’amis dont personne n’a besoin », a pour sa part tweeté la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances, Zuhal Demir (N-VA).

« Hier soir, j’ai vu des choses horribles. Ce n’est pas ma Flandre et ce ne sont pas mes valeurs », a renchéri, toujours sur Twitter, Theo Francken (N-VA), le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la migration. « La jeunesse flamande peut être plus résistante mais ça signifie qu’il faut lutter ensemble pour nos valeurs, et donc contre le racisme, l’antisémitisme et le sexisme. Une enquête devra montrer qui a posté/liké », a-t-il ajouté.

« Ca ne doit pas rester sans conséquence », a enfin réagi la présidente de Groen Meyrem Almaci, rejointe par la présidente de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten. « Le fascisme menace jusqu’au coeur de l’université et du conseil de la jeunesse. Ca ne peut pas rester sans conséquence. Agir avec tous les moyens juridiques possibles », a tweeté cette dernière.

Cette avalanche de réactions fait suite au reportage de la VRT, diffusé mercredi soir et consacré à « Schild & Vrienden ». A la lumière des discussions tenues dans des groupes de chat que le magazine Pano de la chaîne flamande a infiltré, le mouvement conservateur y apparaît radical, raciste, sexiste et antisémite.

Source: Belga