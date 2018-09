Propos racistes contre Cécile Djunga: la RTBF entend faire respecter la loi

La RTBF examinera les actions à entreprendre en justice à la suite des propos racistes dont l’animatrice Cécile Djunga est victime, a indiqué jeudi matin l’administrateur-général de la chaîne publique, Jean-Paul Philippot, sur le plateau de La Première. « C’est un torrent de boue et il n’a pas sa place en Belgique, dans une société démocratique. Nous allons faire respecter la loi et envisager dès aujourd’hui toute action pour poursuivre ces personnes. Il n’y a pas d’impunité pour le racisme », a expliqué M. Philippot.

L’animatrice a publié mercredi soir sur Facebook un message vidéo où elle dit sa lassitude et sa colère devant le flot de propos insultants qu’elle reçoit.

« Cela fait un an que je fais ce métier et j’en ai marre de recevoir des messages racistes et insultants. Ca commence à me mettre en colère et ça me touche parce que je suis un être humain », déclare-t-elle.

Après le slogan « balance ton porc », qui dans le monde francophone a rallié les victimes de harcèlement sexuel, Mme Djunga lance « balance ton con ».

« Trop de gens pensent en Belgique que le racisme n’existe pas », explique-t-elle. Et d’ajouter « Je suis Belge et je me sens bien dans mon pays ».

Source: Belga