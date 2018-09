Macron, Michel, Rutte et Bettel s’affirment en front progressiste

Les dirigeants de la France et des trois pays du Benelux se sont présentés mercredi en front uni pour avancer une solution « progressiste et efficace » à la question migratoire européenne à l’occasion du sommet informel de Salzbourg le 20 septembre prochain, disant compter aussi sur le soutien de Mme Merkel pour contrer les populistes. « Nous porterons des solutions concrètes pour le sommet de Salzbourg, des solutions progressistes qui sont aussi les plus efficaces, sans aucune naïveté », a assuré le président français Emmanuel Macron, invité au château de Bourglinster par le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel aux côtés des dirigeants belge Charles Michel et néerlandais Mark Rutte.

Ce sera l’occasion, a enchaîné M. Michel, « de démasquer les contradictions dans le camps des populistes européens, qui se présentent unis sur des solutions simplistes, mais sont en réalité totalement opposés et donc inefficaces ».

Si les trois chefs de gouvernement libéraux et le président français se sont présentés soudés lors de cette rencontre informelle, ils ne se sont en revanche pas étendus sur le rapprochement possible de leurs partis en vue d’une alliance future au parlement européen.

source: Belga