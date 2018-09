Ligue des nations – La France prend un point en Allemagne pour sa première après le Mondial

Le duel entre les deux derniers champions du monde, l’Allemagne et la France, s’est soldé par un partage 0-0 jeudi à l’Allianz Arena de Münich pour l’entrée en lice de ces deux équipes dans le groupe A1 de la Ligue des Nations. France et Allemagne comptent un point dans ce groupe où figurent également les Pays-Bas. Pour leur premier match post-sacre mondial, les Bleus de Didier Deschamps se présentaient avec un onze de base similaire à celui observé lors de la finale de la Coupe du monde contre la Croatie. Seul changement, la présence dans les cages d’Alphonse Areola à la place de Hugo Lloris, blessé.

Après une première heure de jeu plutôt à l’avantage des Français, les Allemands se sont créés les meilleures occasions pour s’imposer. Peu après l’heure de jeu, Alphonse Areola a en effet dû sortir le grand jeu sur une frappe de Reus, imitant ainsi son collègue Manuel Neuer qui avait sauvé les siens sur un essai à distance d’Antoine Griezmann quelques instants plus tôt.

Le gardien français a encore été mis à contribution dans le dernière demi-heure et a notamment sorti un arrêt cinq étoiles sur un coup de tête de Ginter pour assurer le partage.

La France accueillera dimanche les Pays-Bas pour le deuxième de ses quatre matches dans ce groupe A1 de Ligue des Nations. Les premiers de chacun des quatre groupes de la Ligue A se retrouveront en juin 2019 pour la phase finale.

Source: Belga