Les éclaircies de retour dès vendredi

Le temps sera très nuageux jeudi après-midi, avec quelques bancs de brume résiduels, selon les prévisions de l’IRM. Des averses se formeront ensuite dans l’intérieur des terres et progresseront vers l’est, où elles pourront prendre un caractère orageux. À l’arrière de cette zone instable, le temps deviendra toutefois plus sec à partir de la côte, accompagné d’éclaircies. Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés, sous un vent faible à généralement modéré de secteur nord-ouest. Ce soir et durant la nuit, les averses dans l’est du pays s’estomperont progressivement, le temps deviendra alors sec et partiellement nuageux. La nébulosité augmentera en milieu de nuit et une zone de pluie s’avancera sur le pays. Les minima oscilleront entre 8 et 14 degrés.

Vendredi, de la brume et du brouillard seront présents en début de journée au sud du sillon Sambre-et-Meuse tandis que la zone de pluie présente le matin sur le centre du pays progressera vers l’est. Elle quittera ensuite la Belgique dans le courant de l’après-midi et le temps deviendra sec avec des éclaircies. Les maxima varieront entre 14 et 18 degrés.

La journée de samedi commencera elle sous le soleil avant la rapide progression de nuages élevés vers la plupart des régions. Quelques faibles précipitations seront possibles. Les maxima seront compris entre 16 ou 17 degrés sur les hauteurs ardennaises et 21 degrés en Lorraine belge.

Source: Belga