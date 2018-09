Dries Mertens est heureux du nouveau statut des Diables Rouges

La Belgique disputera vendredi à Glasgow son premier match depuis la Coupe du monde en Russie. Désormais troisième force mondiale, l’équipe de Roberto Martinez sera désormais attendue de pied ferme par ses adversaires. « J’aime bien cela », a commenté Dries Mertens jeudi à Tubize à propos du nouveau statut des Diables Rouges. « C’est important pour nous de voir comment nos adversaires nous regarde. » Mertens, 31 ans, compte 74 apparitions (15 buts) sous la vareuse de l’équipe nationale. Après la brillante campagne en Coupe du monde, est-il difficile de reprendre la compétition? « C’était difficile dans mon équipe », a confié le Napolitain. « Maintenant, il faut être professionnel, sinon c’est dangereux. Mais on a faim de continuer ce qu’on a fait en Coupe du monde. Cela commence vendredi, c’est très important de ne rien lâcher. »

Les Diables Rouges découvriront mardi une nouvelle compétition, la Ligue des Nations, dans laquelle il y a des promotions, des relégations et, dans un second temps, des places en jeu pour l’Euro 2020. « On n’a pas vraiment tout compris au début », a souri Mertens. « Maintenant, on a bien compris. C’est une compétition que l’on veut gagner. »

Mertens avait commencé le Mondial comme titulaire avant de sortir du onze de base. « Bien sûr, j’aurais aimé joué plus, mais je suis très heureux de ce que nous avons accompli. Le plus important c’était de ramener une médaille. »

En club, Mertens n’a pas encore été titularisé par le nouveau coach de Naples Carlo Ancelotti. « Je suis rentré plus tard avec le Mondial. J’ai discuté avec le coach. L’intention est de me faire jouer plus à l’avenir. »

