Charles Michel exprime sa solidarité envers les victimes de racisme lors du gala du CCOJB

Le Premier ministre Charles Michel a condamné les insultes racistes dont a été victime la présentatrice de la RTBF Cécile Djunga et a dénoncé le comportement ignoble de l’organisation d’extrême-droite Schild & Vrienden lors du gala annuel du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) qui se tenait jeudi soir au Concert Noble à Bruxelles. « Je vais charger le Conseil National de Sécurité de renforcer les instruments opérationnels de lutte contre l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie », a-t-il indiqué. « Nous ne pouvons pas accepter qu’une présentatrice reçoive des messages injurieux et haineux, basés sur sa couleur de peau. Nous ne pouvons pas accepter les révélations de ce reportage hier sur une chaine de télévision, dénonçant le comportement abject de groupes d’individus. Je sais aussi que des juifs se font insulter, parfois brutaliser. Parce qu’ils sont juifs. Que dans des écoles, des enfants sont harcelés parce qu’ils sont juifs. Nous ne tolérons pas ces comportements, ni leur banalisation », a déclaré le Premier ministre.

« Garantir la sécurité, c’est notre devoir commun. Garantir la sécurité, c’est une bataille permanente », a-t-il par ailleurs affirmé avant d’indiquer qu’il continuerait à mobiliser les moyens nécessaires afin d’assurer la protection renforcée pour les institutions juives et les autres lieux stratégiques.

« La peur doit changer de camp », a-t-il conclu.

Source: Belga