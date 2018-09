VIDEO. Un chien teint en rouge sauvé par un association

Scarlet, c’est le nom donné à cette femelle retrouvée dans les rues de Schimatari, en Grèce. Les organisations de protections des animaux en Grèce s’indignent souvent du traitement réservés au animaux de compagnie.



La chienne avait été achetée par un homme habitant dans un camp de réfugié. Celui-ci affirme avoir payé l’animal 150 €, car il aimait bien son pelage rouge. La chienne a finalement été reprise par des défenseurs des animaux, qui s’inquiétaient que la teinture ne soit nocive pour sa santé.

Dog dyed red rescued after it was ‘bought for £133 by man who liked the colour’ https://t.co/1hQUHyeyKP

— Metro (@MetroUK) 6 septembre 2018