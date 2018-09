L’échec de la dernière campagne de recrutement de la police

La police fédérale peine à embaucher ! Lors de sa dernière campagne de recrutement, 700 nouveaux postes d’agent de sécurisation étaient à pourvoir. Le problème : seule une quarantaine de candidats ont réussi à passer les tests.

94% des candidats au poste d’agent de sécurisation ont été recalés, rapporte la Dernière Heure. C’est ce que confirme la porte-parole de la police fédérale, avec un taux de réussite de 6% aux épreuves. Les causes de ces mauvais résultats : des épreuves trop compliquées et des lacunes dans la maîtrise de la langue française.

Des épreuves complexes

Parmi les épreuves, les candidats devaient passer un test physique, un test de personnalité et une visite médicale. Ils étaient aussi évalués sur leur maîtrise de langue française et du code pénal. Le taux d’échec élevé serait en partie dû à des lacunes dans la connaissance de la langue française et du code pénal. L’épreuve physique était aussi difficile pour bon nombre de candidats. Le poste d’agent de sécurisation consiste à sécuriser les institutions nationales, l’aéroport de Bruxelles et les sites nucléaires.