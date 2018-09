Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Ona (réf. 14880)

Je m’appelle Ona. Je me trouvais au milieu d’un rond-point à Estepona… Je suis une crème de chien !! Super gentille, adorable, un vrai trésor ! Très douce de caractère, je passe inaperçue dans une meute de chiens, mais comme je suis affectueuse et reconnaissante quand je reçois un peu d’attention ! Parfaite avec mes congénères, bonne avec les enfants … Si je ne suis pas un chien TOP de première catégorie, c’est à n’y rien comprendre … Qui va être mon heureux maître?

Sexe Femelle Age 2 ans Podenco Croisé Taille 37 cm Pelage poils courts Poids 6 kg

Fleuri (réf. 14877)

Moi, c’est Fleuri. J’ai été jeté comme un déchet par-dessus le portail d’un centre d’abattage. Heureusement, on m’a remarqué à temps et racheté. J’ai récemment subi une opération d’un œil, mais tout va bien ! Je suis bon avec les autres chiens et j’ai des traits de caractère d’un Chihuahua : un peu réservé envers les inconnus mais un trésor de toutou dès que je vous fais confiance ! Qui veut commencer une belle aventure avec moi ? Soyez certain que je vous exprimerai une reconnaissance éternelle !

Sexe mâle Age 4 ans Race Croisé Taille 31 cm Pelage poils courts Poids 4 kg

Jara (réf. 14816)

Je m’appelle Jara. Je suis une jeune chienne, trop douce pour la chasse. Je suis très affectueuse et à la recherche du contact humain … je suis sociable avec les autres animaux, mais quelqu’un à mes côtés me rendrait si heureuse. Je suis si reconnaissante, joviale, douce, espiègle, un vrai brave chien qui fera le bonheur de son maître …

Sexe femelle Age 1,5 ans Race Croisé Taille 48 cm Pelage Poils courts Poids 14 kg

Vous êtes intéressé par Ona, Fleuri, Jara, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr