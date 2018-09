Quatre institutions demandent l’évaluation des mesures d’expulsion sans enfermement

Le Médiateur fédéral, Myria et les délégués francophone et flamand aux droits de l’enfant demandent au gouvernement fédéral une évaluation immédiate et approfondie des mesures qui permettent d’expulser des familles avec enfants sans les enfermer.

Des représentants des quatre institutions se sont rendus jeudi dans les unités familiales du centre fermé 127bis à Steenokkerzeel. Ils voulaient examiner sur le terrain les conditions dans lesquelles des enfants sont enfermés.

Le mois dernier, un arrêté organisant les modalités de cette détention est entré en vigueur. Depuis lors, deux familles ont été transférées dans ces unités en vue de leur expulsion.

Le gouvernement fédéral a pris cet arrêté pour compléter le dispositif mis en place dans le sillage d’une loi de 2011. Aux maisons « ouvertes » de retour, il a ajouté ces unités familiales fermées dans lesquelles des familles peuvent être détenues pendant deux semaines renouvelables si elles se sont soustraites aux autres procédures de rapatriement.

Evaluer les alternatives

Or, depuis 2016, le Médiateur demande une évaluation des procédures d’expulsion à partir des maisons ouvertes et des mesures qui permettraient d’augmenter l’efficacité des solutions de rechange à l’enfermement. Il n’a reçu aucune réponse concrète jusqu’à présent. « L’enfermement est préjudiciable pour les enfants, tout le monde est d’accord sur ce point. Utiliser l’enfermement comme ‘moyen ultime’ sans s’assurer que toutes les alternatives ont été mises en œuvre efficacement n’est pas justifiable pour un Etat de droit qui veille au bien-être des enfants. Nous demandons que le gouvernement fédéral évalue les alternatives à l’enfermement et, si nécessaire, qu’il investisse davantage dans les mesures permettant d’expulser les familles sans enfermer des enfants », disent les quatre institutions.