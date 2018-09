US Open: Rafael Nadal bat Dominic Thiem en cinq sets et 4h49 de jeu et retrouve Del Potro en demie

Le N.1 mondial et tenant du titre Rafael Nadal s’est qualifié pour les demi-finales de l’US Open mercredi à 02h04 du matin (locales) après une rencontre qui a duré 4h49. Il a éliminé l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 9), 25 ans, en cinq sets : 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5). On a été loin de la finale à sens unique du dernier Roland-Garros qui avait vu le gaucher de Manacor s’imposer 6-4, 6-3, 6-2 et enlever sa 11e Coupe des mousquetaires. Nadal, 32 ans, sera opposé pour une place en finale à l’Argentin Juan Martin Del Potro (ATP 3) qui a sorti l’Américain John Isner (ATP 11) 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4), 6-2.

Ce sera la réédition de l’année dernière. Il y a un an à Flushing Meadows, le Majorquin s’était imposé 4-6, 6-0, 6-3, 6-2, en route vers son troisième sacre à l’US Open après 2010 et 2013.

Thiem est entré dans la partie tambour battant. Après 24 minutes seulement, en pleine réussite – 13 coups gagnants pour 2 fautes directes -, il infligeait à l’Espagnol son premier 6-0 depuis mars 2017. C’était aussi le premier set pris par l’Autrichien à l’Espagnol dans un tournoi du Grand Chelem.

S’il a logiquement baissé de rythme ensuite, pendant que Nadal prenait lui ses marques, l’Autrichien a dans un premier temps payé sa fébrilité dans les moments cruciaux. Il a craqué une première fois alors qu’il servait pour rester dans le deuxième set, à 5-4. Une autre quand il servait cette fois pour mener deux manches à une (4-5). Encore une fois deux jeux plus tard, à 6-5. Enfin dans le quatrième set, dans lequel il a compté un break d’avance (1-3), a laissé filer trois balles de double break et n’a pas non plus converti une balle de 5-6, service à suivre.

Mais Thiem a corrigé le tir in extremis quand il s’est retrouvé à deux points de la défaite dans cette quatrième manche (5-6, 30-30), longue de plus d’1h20, qu’il a finalement arrachée au tie-break.

Et il s’est longtemps montré intraitable dans le set décisif, malgré les occasions obtenues par Nadal (deux balles de break à 2-2, 0-40 et à 5-5).

Mais c’est Thiem qui, au bout de l’effort et de la nuit, a frappé un ultime smash très loin des limites du court dans le jeu décisif.

.

Source: Belga