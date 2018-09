US Open – Elise Mertens ne se qualifie pas pour les demi-finales en double

Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du tournoi de double de l’US Open de tennis, mercredi à New York. Formant la 7e paire tête de série, Elise Mertens et Demi Schuurs ont été battues par les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, première paire tête de série du tournoi: 2-1, 2-6, 7-6, 6-3 en 2 heures et 24 minutes de jeu.

Ce parcours permet cependant à Elise Mertens et Demi Schuurs de lorgner vers une qualification pour les Masters de double à virtuellement pour l’heure, qualifiées pour le traditionnel rendez-vous de fin de saison du 21 au 28 octobre à Singapour qui rassemble les 8 meilleures paires de double de l’année (et les 8 meilleurs joueuses en simple).

Dans l’épreuve du simple, Elise Mertens, 15e mondiale, avait été éliminée lundi en 8es de finale par l’Américaine Sloane Stephens, 3e joueuse du monde. La numéro 1 belge, 8e de la Porsche Race avant l’US Open, pourrait aussi se qualifier pour le Masters.

Source: Belga