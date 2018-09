ONU: la Russie accuse les Etats-Unis « d’ingérence » au Nicaragua

La Russie a accusé mercredi les Etats-Unis d' »ingérence » au Nicaragua, lors d’une réunion du Conseil de sécurité organisée par Washington contre l’avis de plusieurs de ses membres dont Moscou, Pékin ou Bogota. « La Russie est catégoriquement opposée aux discussions au Conseil de sécurité sur la situation au Nicaragua », a asséné plusieurs fois l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia.

Cette réunion représente « un exemple édifiant et triste d’une ingérence de l’extérieur destructrice ». « Le Conseil de sécurité est comme un juge du Nicaragua », a-t-il ajouté, alors que dans ce pays « la situation s’est stabilisée ces derniers temps ».

Le diplomate russe a cité le Chili, Cuba et le Venezuela au titre des « ingérences » américaines passées ou présentes en Amérique latine.

Le Nicaragua est secoué depuis mi-avril par des manifestations de l’opposition qui se sont étendues à tout le pays en réaction à la répression. Elles ont fait plus de 320 morts et 2.000 blessés. Des milliers de Nicaraguayens se sont réfugiés notamment au Costa Rica voisin, de peur d’être arrêtés.

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a de son côté dénoncé une évolution « dictatoriale » au Nicaragua. « La propagation de la tyrannie suit un modèle prévisible », a-t-elle souligné, en évoquant le silence imposé aux médias et à l’opposition, les attaques contre les universités, les syndicats ou l’Eglise.

« Le régime déploie ses militants pour kidnapper, torturer et exécuter des dissidents », a aussi affirmé Nikki Haley, en établissant un parallèle avec la situation au Venezuela et en Syrie.

Selon l’ambassadrice américaine, plus de 25.000 Nicaraguayens se sont exilés au Costa Rica, Honduras, à Panama et au Mexique depuis le début de la crise.

« Le Conseil de sécurité ne doit pas – ne peut pas être un observateur passif alors que le Nicaragua continue de se transformer en un État corrompu et dictatorial », a-t-elle insisté.

Présent à la réunion du Conseil, Denis Moncada Colindres, chef de la diplomatie du Nicaragua, a vivement dénoncé « une ingérence claire dans les affaires internes » de son pays. « Nous exigeons l’arrêt de toute politique interventionniste violant le droit international », a-t-il ajouté, en assurant que son gouvernement respectait les droits de l’Homme.

Au Conseil de sécurité, une majorité de membres – notamment occidentaux mais incluant aussi le Pérou – est en faveur de discussions sur le Nicaragua. A l’opposé, la position de la Russie est soutenue par la Chine, la Bolivie, l’Ethiopie ou le Kazakhstan.

