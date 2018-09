Les Red Dragons battus une seconde fois en préparation en Pologne

En match de préparation pour le championnat du monde de volley (messieurs) la semaine prochaine, la Belgique s’est inclinée 3 sets à 1 en Pologne mercredi à Szczecin. Les hommes de l’Italien Andrea Anastasi ont perdu face à la Pologne, la nouvelle équipe de Vital Heynen, l’ancien sélectionneur des Red Dragons, en quatre sets: 25-21, 25-27, 25-14 et 25-18.

La Belgique a joué avec Bram Van Den Dries (14 pts), Sam Deroo (12), Stijn D’Hulst, Pieter Verhees (8), Simon Van De Voorde (9), Tomas Rousseaux (13) et Lowie Stuer (libero) puis avec Igor Grobelny (1), Jelle Ribbens (libero), François Lecat, Hendrik Tuerlinckx (2), Matthias Valkiers et Pieter Coolman (1).

Mardi, la Belgique s’était déjà inclinée 3 sets à 1 face aux Polonais (25-23, 25-16, 20-25 et 25-22).

La Belgique avait là joué avec Hendrik Tuerlinckx (5), Sam Deroo (7), Igor Grobelny (5), Simon Van De Voorde (3), Matthias Valkiers, Peter Coolman (7), Lowie Stuer au libéro puis avec Bram Van Den Dries (11pts), Stijn D’Hulst, François Lecat, Pieter Verhees (3), Kevin Klinkenberg (1), Tomas Rousseaux (5) et Jelle Ribbens (libero).

La semaine prochaine, la Belgique dispute le championnat du monde en Italie et en Bulgarie. Les Red Dragons joueront à Florence dans le groupe A contre l’Argentine (12 septembre), l’Italie (13 septembre), la Slovenie (15 septembre), le Japan (16 septembre) et la République Domicaine (17 septembre).

