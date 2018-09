Jonathan Sacoor, blessé au pied, met un terme à sa saison

Jonathan Sacoor, le champion du monde juniors du 400 mètres, ne courra plus cette saison. Il est blessé au pied. « Un examen médical et un scanner ont révélé une sur-utilisation d’un os au milieu du pied de Jonathan Sacoor », précise le communiqué transmis par son entraîneur Jacques Borlée à l’agence Belga. « Par conséquent, il met un terme à sa saison et débute une période de repos total de six semaines. Aucun autre traitement n’est nécessaire. Il n’y aura pas d’autres communications à ce sujet », conclut le communiqué. Sacoor, 19 ans, a été sacré champion du monde juniors du 400 mètres à Tampere le 13 juillet. Il a aussi été sacré champion d’Europe du 4X400 m, assurant le 3e relais en finale, à Berlin le 11 août. Il avait avec les mêmes Tornados pris la médaille de bronze du 4X400 m des Mondiaux en salle de Birmingham le 4 mars.

Le Brabançon flamand a aussi remporté, le 31 août, le 400 m du Mémorial Van Damme à Bruxelles.

Source: Belga