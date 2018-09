Elections communales 2018 – Avec Change.Brussels, Ans Persoons veut créer la surprise à Bruxelles-Ville

La conseillère communale sp.a Ans Persoons a présenté mardi soir sa liste en vue des élections communales d’octobre prochain. Une liste « jeune et enthousiaste » de 34 noms qui promeut la participation citoyenne et un air plus pur, avec laquelle elle souhaite créer la surprise à la Ville de Bruxelles. L’échevine aux Affaires flamandes et à la Participation et revitalisation urbaine, Ans Persoons, avait quitté le collège communal au mois de juin 2017 au moment du scandale entourant l’ex-bourgmestre Yvan Mayeur. Elle anime depuis lors le conseil communal depuis l’opposition.

« J’ai encore le feu en moi et je sais encore mieux ce que je veux », a affirmé Ans persoons mardi soir.

Sa liste citoyenne est baptisée Change.Brussel et comprend des personnalités jeunes, internationales et dynamiques pratiquement sans expérience politique. Meilleure mobilité, transparence, une seule zone de police, de l’espace pour la créativité et l’entrepreneuriat, et davantage d’opportunités sur le marché de l’emploi font partie de leurs priorités.

A côté de Ans Persoons figurent sur la liste des personnalités comme Laurent Moulin (n°2), membre du Comité Haren qui se bat contre le projet de méga-prison. A la troisième place figure l’un des candidats les plus jeunes à Bruxelles-Ville: Lola Dirkx, 26 ans.

