Benteke, Fellaini et Mignolet forfaits pour l’Écosse et l’Islande

Christian Benteke, Marouane Fellaini et Simon Mignolet ne porteront pas, lors de cette trêve internationale, le maillot des Diables Rouges. Les trois joueurs sont forfaits et doivent donc renoncer à la rencontre amicale en Écosse, vendredi à Glasgow, et au premier match de l’équipe nationale dans la nouvelle Ligue des Nations, le 11 septembre contre l’Islande à Reykjavik. L’Union belge de football, via le compte Twitter des Diables Rouges, l’a annoncé mercredi après-midi. Les trois joueurs n’avaient pas pris part aux deux premières séances d’entraînement prévues mardi et mercredi au centre national de football à Tubize. Mardi, le sélectionneur Roberto Martinez avait précisé que Benteke, attaquant de Crystal Palace, souffrait du genou.

L’absence de Mignolet fait donc le bonheur de Davy Roef. Appelé pour faire le nombre en ce début de semaine suite aux absences de Mignolet et de Koen Casteels devenu papa, le portier de Waasland-Beveren, prêté par le RSC Anderlecht, restera dans la sélection.

A noter que mercredi, le défenseur Toby Alderweireld et les milieux Eden Hazard et Nacer Chadli manquaient également à l’appel.

Source: Belga