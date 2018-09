Le Trivial Pursuit Harry Potter est enfin disponible en français

Bonne nouvelle pour les fans du jeune sorcier : le jeu de société Trivial Pursuit a sorti cet été la version française de son édition Harry Potter.

Vendu une quinzaine d’euros, le jeu a la particularité de ne pas contenir de plateau. Les joueurs lancent simplement le dé, dont chaque face correspond à une catégorie de questions.

Last day of Harry Potter week starts NOW!

playing Trivial Pursuit with you! do you know enough Hogwarts trivia to won? and which House will win the House Cup!?https://t.co/ZyGKGoCSsv pic.twitter.com/5ub9MYGN5C

— Natasha / tashnarr 🔜 EGX (@tashnarr) 2 septembre 2018