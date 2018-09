Consulter ses mails dans les transports relève t’il du temps de travail ?

Une étude britannique révèle que les usagers des transports en commun utilisent leur temps de trajet pour travailler, en répondant à leurs mails professionnels. Consulter ses mails en allant au travail devrait il être considéré comme du temps travaillé?

Consulter son smartphone est sans doute l’activité première des transports en commun. Mais d’après une étude de l’université of West of England : la majorité des travailleurs consulteraient leurs téléphones à des fins professionnelles. Relayée par la BBC, l’étude a interrogé plus de 5.000 passagers se rendant à Londres tous les jours pour travailler. A l’aller, les travailleurs prennent connaissance des mails déjà reçus et du planning du jour. Sur le trajet retour, ils finissent des tâches non accomplies durant la journée de travail.

Emails while commuting ‘should count as work’ https://t.co/pEfQWFZ7yH — BBC News (UK) (@BBCNews) 29 août 2018



La possibilité d’avoir le wifi en permanence a favorisé cette pratique. « Je suis une mère très occupée et je compte énormément sur mon temps dans les transports. C’est vraiment important pour ma santé mentale que je puisse faire mon travail quand je suis dans le train« , ou encore « c’est du temps perdu de toute façon donc autant finir mon travail et ne pas travailler en rentrant le soir« , sont les paroles rapportées par les usagers. L’accès à internet a facilité cette allongement du temps de travail.

Équilibre entre vie perso et temps de travail

La frontière entre le temps de travail et la vie personnelle est de plus en en plus floue. D’où la question des chercheurs : si le temps de transport est utilisé à des fins professionnelles ne devrait il pas être reconnu comme du temps travaillé ? La chercheuse Juliet Jain s’interroge : est ce que la culture de l’entreprise doit évoluer ? Les nouvelles technologies n’ont pas donné plus de flexibilité au travailleur constate-t-elle. Au contraire, les gens font des heures supplémentaires puisque ils accumulent leurs heures de bureau à ce temps de travail dans les transports.

Devrait-on répondre à nos mails pro dans les transports, interroge la BBC sur Twitter ?

No! but in the modern work environment its impossible not to. — Yakubu Ogwiji (@yaao2014) 30 août 2018

Why not? If you have nothing else to do on your commute, and if it helps you at work, go for it. But don’t feel obliged to — Olivia Smart 🌷 (@_OliviaSmart) 30 août 2018

That’s why I refused to put my work email on my phone. Work emails are work, it should be paid. — chief joe500 (@chief_joe500) 30 août 2018

Une question qui fait débat et permet de s’interroger sur l’évolution de notre rapport au travail.