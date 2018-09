Le beau geste d’ambulanciers avec un patient en fin de vie

Des ambulanciers australiens ont réalisé le souhait d’un patient à qui il ne restait que quelques jours à vivre. Ayant remarqué que l’homme n’avait quasiment rien mangé, les ambulanciers lui ont demandé ce qui lui ferait plaisir. Sa réponse : un sundae au caramel.

GC resident Sharon called QAS for her husband Ron’s final journey to palliative care. Officers arrived and during observations of Ron, Sharon noted that he’d barely eaten over 2 days. The officers asked, if you could eat anything, what would it be? Ron replied, a caramel sundae. pic.twitter.com/uDb9Qlbj6N

— Queensland Ambulance (@QldAmbulance) 4 septembre 2018