Nike fait polémique avec le choix de l’égérie de sa nouvelle campagne

Joueur controversé pour avoir posé un genou à terre durant l’hymne nationale, Colin Kaepernick a été choisi par la marque Nike pour sa nouvelle campagne.

Nike a misé gros avec le choix de sa nouvelle campagne. L’équipementier a en effet décidé de faire appel à Colin Kaepernick. Le joueur de football américain est connu à travers le monde pour être le premier à s’être agenouillé durant l’hymne nationale afin de protester contre les violences policières envers les noirs en 2016.

Sans club depuis lors, le joueur a été choisi pour représenter la marque Nike. Sous le portrait en noir et blanc du sportif, partagé sur son compte Instagram, on peut ainsi lire la phrase: « Croyez en quelque chose. Même si cela signifie tout sacrifier”.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3 septembre 2018

Un choix assumé

Un choix assumé du côté de Nike, comme en témoigne le vice-président de la marque pour l’Amérique du Nord, Gino Fisanotti, qui a déclaré à ESPN: « Nous pensons que Colin est l’un des athlètes les plus inspirants de cette génération, qui a su tirer parti du pouvoir du sport pour faire avancer le monde ».,

La campagne n’a pourtant pas encore été officialisée par l’équipementier qui est par ailleurs en contrat avec la NFL (Ligue Nationale de Football) jusqu’en 2028 et contre qui Colin Kaepernick a porté plainte pour ne plus avoir d’équipe. Selon le New York Time, Colin Kaepernick aurait pourtant signé « un nouveau contrat de plusieurs années » avec la marque faisant de lui « une figure du 30ème anniversaire de la campagne ‘Just Do It' ».

Campagne controversée

Une campagne qui ressemble à un coup commercial pour certains comme le rapporte le magazine Forbes qui rappelle que le maillot du joueur est devenu le plus vendu de la FNL depuis le geste symbolique du sportif en 2016. Avec cette publicité Nike a cependant vu son action baisser de 3% hier. De nombreuses personnes ont également montré leur mécontentement en brûlant leurs affaires Nike sous le hashtag #boycottNike.

.@Nike Due to your support of C.K. in your coming adds, I as an American can no longer support your company. #boycottNike #IStandForOurFlag pic.twitter.com/5JxSMD8SSO — AlterAtYeshiva (@alteratyeshiva) 4 septembre 2018

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 septembre 2018

Des réactions qui n’ont pas empêché la photo d’apparaître en grand sur Union Square à San Francisco.