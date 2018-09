Henry Cavill, l’interprète de Superman, star d’une nouvelle série sur Netflix

L’interprète de Superman dans « Man of Steel », « Batman v Superman » et « Justice League » de Zack Snyder, revient à ses premières amours.

Après avoir été découvert dans « Les Tudors » où il jouait Charles Brandon entre 2007 et 2010, Henry Cavill revient à la télévision huit ans plus tard. Fort du succès de ses derniers blockbusters, il tiendra le rôle principal de « The Witcher » distribuée par Netflix.

La première saison de « The Witcher » sera composée de huit épisodes, annonce Variety. Elle adaptera pour la télévision les romans de fantasy d’Andrzej Sapkowski (traduits en français par « Le Sorceleur »). Ces derniers ont déjà donné lieu au célèbre jeu vidéo « The Witcher ».

Henry Cavill incarnera le personnage principal, Geralt de Riv, un solitaire chasseur de monstres qui a du mal à trouver sa place dans un monde où les hommes sont souvent plus malfaisants que les bêtes. Son destin le conduira à rencontrer une puissante sorcière et une jeune princesse qui porte un lourd secret. Ensemble, ils devront apprendre à survivre au sein du Continent. Lauren Schmidt Hissrich (« Daredevil ») réalisera la série et la produira aux côtés de Alik Sakharov (« House of Cards », « Game of Thrones »).