Avez-vous déjà remarqué ce détail dans les tenues de la reine d’Angleterre ?

En observant attentivement les photos d’Elizabeth II lorsqu’il pleut, un détail surprenant devrait vous sauter aux yeux !

À 92 ans, la reine d’Angleterre est toujours aussi coquète et attentive à ses tenues. Depuis son couronnement en 1953, Elizabeth II est réputée pour ses robes, ses chapeaux et pour son goût immodéré pour les teintes vives comme le jaune poussin, le rose bonbon ou le vert pomme.

La reine prend toujours le soin d’assortir ses chapeaux à ses robes. « C’est pour qu’on puisse la repérer du plus loin possible », expliquait Stéphane Bern en 2015 à Ouest-France. Mais Elizabeth II va encore plus loin pour ne pas faire de faute de goût. En regardant les photos de la reine lorsqu’il pleut, vous remarquerez que les couleurs de ses parapluies sont également assorties à ses robes et ses chapeaux.

La preuve en images:

Pour la petite histoire, c’est la marque Fulton qui a le privilège de fabriquer les parapluies de la reine d’Angleterre.