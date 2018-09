US Open – Goffin battu par Cilic et blessé au bras: « Dommage de finir le tournoi de cette manière »

David Goffin (ATP 10) n’a pas réussi à devenir le premier joueur masculin belge à se qualifier pour les quarts de finale à l’US Open, lundi soir à New York. Le Liégeois, 27 ans, a vu son parcours s’achever en huitièmes de finale contre le Croate Marin Cilic (ATP 7), lauréat en 2014, dans un match où il a mené 5-3 dans le premier set avant de perdre pied et de s’incliner 7-6 (8/6), 6-2, 6-4 avec de nouvelles douleurs au bras droit en prime. « C’était dur aujourd’hui », a-t-il soupiré en conférence de presse.

« J’ai essayé de faire de mon mieux, mais Marin s’est mis à très bien jouer à partir du deuxième set », a-t-il raconté. « Ensuite, dans la troisième manche, j’ai de nouveau ressenti des douleurs au bras. C’était dur pour moi de servir à 100% et j’avais eu l’occasion de remporter le premier set à 5-4. Ce n’était pas facile de tout donner sur chaque point. Quand vous commencez à penser à votre bras, vous n’êtes plus concentré à 100%. À l’arrivée, c’est une victoire en trois sets pour lui. C’est dommage de finir le tournoi de cette manière. »

Déçu, David Goffin va désormais tâcher de prendre soin de son bras avant d’attaquer la dernière partie de la saison, où il a beaucoup de points à défendre pour son classement ATP à la suite, notamment, de ses victoires aux tournois de Shenzhen et Tokyo l’an dernier. Son prochain rendez-vous est normalement la Laver Cup, avec Team Europe, à Chicago du 21 au 23 septembre.

« J’ai affiché un très bon niveau de jeu lors de mes deux derniers tournois. J’ai pratiqué du très bon tennis (il a notamment battu Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro, deux membres du Top 10 mondial, à Cincinnati, NDLR). Il y a beaucoup d’éléments positifs à retirer de Cincinnati et d’ici, mais la priorité désormais sera de bien récupérer de cet US Open et d’être prêt pour la suite le plus rapidement possible », a-t-il conclu.

Source: Belga