Mexique: quatre policiers tués dans une embuscade près de Guadalajara

Quatre policiers ont été pris dans une embuscade et tués par balle lundi près de Guadalajara, grande ville de l’ouest du Mexique (Etat de Jalisco) gangrénée par le trafic de drogue, ont annoncé les autorités. Numéro trois de la police municipale de Guadalajara et commandant d’une unité de forces spéciales, Eduardo Plazola sortait de sa maison de Tonala (banlieue de Guadalajara) dans sa voiture de fonction et accompagné par trois de ses hommes, lorsqu’il a été attaqué par plusieurs individus se déplaçant à bord de deux véhicules. Aucun des policiers n’a survécu.

Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette « lâche attaque », a indiqué lors d’une conférence de presse Roberto Lopez, secrétaire du gouvernement de l’Etat de Jalisco, dont Guadalajara est la capitale.

« Il y a eu beaucoup de tirs. Environ sept individus armés étaient à bord d’une camionnette blanche et d’une voiture », a raconté à l’AFP un commerçant témoin de l’attaque, préférant garder l’anonymat par peur de représailles.

Eduardo Plazola avait obtenu d’importantes victoires contre le crime organisé et réussi à « restaurer l’Etat de droit et la paix » dans plusieurs quartiers de la ville, a assuré le maire de Guadalajara, Enrique Ibarra, condamnant ces assassinats.

La violence s’est accrue à Guadalajara depuis qu’une scission s’est produite en mars 2017 au sein du cartel local de la drogue, appelé Jalisco Nueva Generacion, l’un des plus puissants du Mexique.

Le gouvernement de l’Etat de Jalisco affirme que 90% des morts violentes sont liées au crime organisé.

Depuis le lancement par les autorités mexicaines d’une guerre contre le narcotrafic et le crime organisé en 2006 avec la participation de l’armée, plus de 200.000 personnes ont été tuées au Mexique.

source: Belga