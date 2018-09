Inexactitudes dans les dossiers d’étrangers: 64% selon un coup de sonde

Deux coups de sonde réalisés dans les dossiers de demandes de protection internationale montrent que dans 64,4% des cas, les dossiers contiennent au moins une inexactitude, a indiqué le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, en réponse à une question écrite de Benoît Hellings (Ecolo). Le secrétaire d’État avait créé la polémique en 2016 lors d’une visite au Danemark en affirmant qu’entre 60% et 70% des demandeurs d’asile mentaient à propos d’au moins un aspect de leur dossier. Il n’avait alors pu fournir de chiffres dûment établis pour étayer cette assertion. Il a donc demandé à l’Office des étrangers de réaliser des coups de sonde aléatoires. Ceux-ci ont eu lieu au cours de la première semaine de juillet 2017 et un autre durant la première semaine de septembre 2017. Au cours de ces deux périodes, des demandes de protection concernant 545 personnes ont été examinées et 593 inexactitudes venant de 351 personnes ont été relevées.

La plus grande part des inexactitudes (119) sont en fait le manque de crédibilité du récit fourni par le demandeur auquel conclut le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), chargé d’accorder ou de refuser le statut de protection. Viennent ensuite des faux documents ou des documents cachés (117), des personnes (71) qui nient avoir introduit une autre demande dans un autre pays européen (dans le cadre des accords de Dublin, il revient à cet autre pays, souvent l’Italie, la Grèce ou l’Espagne, de traiter la demande), l’utilisation de plusieurs noms en Belgique ou dans un autre pays (67), l’invocation d’autres motifs dans la demande de protection que dans d’autres demandes de séjour (62), un manque de clarté dans l’itinéraire fourni par le demandeur, voire un faux itinéraire (60) ou encore l’âge (46). Le nombre de personnes qui donnent une autre identité que celles sous laquelle elles sont connues par l’Office n’est que de 4.

Il s’agit de deux coups de sondes d’une semaine. Le député souhaitait obtenir des statistiques mais, à lire une autre réponse du secrétaire d’État à propos des ressortissants syriens, celles-ci n’existent pas.

Une inexactitude dans un dossier n’implique pas le rejet de la demande. Le CGRA examine l’ensemble des éléments du dossier.

Source: Belga