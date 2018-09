Grogne sociale en Irak: six manifestants tués à Bassora, dans le sud du pays

Six manifestants ont été tués mardi dans la ville de Bassora dans le sud de l’Irak, a indiqué un responsable local, la journée le plus sanglante depuis le début de la grogne sociale il y a deux mois. « Six manifestants ont été tués et plus de 20 blessés », a affirmé Mehdi al-Tamimi, chef du Conseil gouvernemental des droits de l’Homme dans la province du même nom, en accusant les forces de l’ordre d’avoir « ouvert le feu directement sur les manifestants ».

Des médecins avaient plus tôt fait état de trois manifestants tués, deux mardi et un la nuit précédente.

Mardi soir, des milliers de personnes étaient toujours massées devant le siège du gouvernorat, certains lançant des cocktails molotov et des bâtons de feux d’artifice sur le bâtiment.

Les forces de l’ordre ont riposté avec des grenades lacrymogènes et des tirs.

Une vidéo tournée par des militants montre deux jeunes gens à la morgue et sur l’un d’eux on peut voir une blessure par balle sur la tempe.

Selon les sources médicales, une quinzaine de membres des forces de l’ordre ont été blessés dans ces heurts.

Plus tôt dans la journée à Bagdad, le Premier ministre Haider al-Abadi a affirmé qu’une enquête avait été ouverte sur la mort d’un manifestant lundi soir, rappelant avoir ordonné qu' »aucune balle réelle ne soit tirée, ni en direction des manifestants, ni en l’air ».

source: Belga