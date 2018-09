Greg Van Avermaet (BMC) ambitieux sur les deux courses canadiennes

Greg Van Avermaet emmènera l’équipe BMC au Canada pour les deux courses du WorldTour à Québec vendredi et à Montréal dimanche où le champion olympique se montre ambitieux. Les rendez-vous canadiens ont souvent bien réussi à Greg Van Avermaet, vainqueur à Montréal à 2016, 2e l’an dernier au Québec et à cinq reprises sur le podium de ces deux courses.

« J’adore rouler au Canada », a confirmé Van Avermaet dans le communiqué transmis par sa formation mardi. « Particulièrement parce que les Grands Prix de Québec et de Montréal me conviennent bien. J’espère revenir encore sur le podium. Les parcours ne sont pas facile, ce qui est mieux pour moi parce que je sprinte mieux après une longue course difficile. Je me suis bien reposé après le BinckBank Tour et je suis impatient de reprendre la compétition. »

Greg Van Avermaet aura six équipiers voués à sa cause dont l’Australien Simon Gerrans, victorieux à deux reprises au Québec (2012 et 2014) et une fois à Montréal (2014). Nathan Van Hooydonk, l’Italien Damiano Caruso et les Suisses Kilian Frankiny, Michael Schär et Danilo Wyss complètent l’effectif de Fabio Baldato qui cite son compatriote Caruso comme « deuxième option ».

