En bref Sports

– Toby Alderweireld et Koen Casteels n’étaient pas présents hier à Tubize pour les retrouvailles des Diables Rouges.Et pour cause, ils viennent tous les deux de devenir papa et ont donc bénéficié d’un congé supplémentaire.

– L’ancien directeur de l’ingénierie de l’écurie britannique de Formule 1 McLaren Pat Fry, est de retour dans le département technique. Il a du pain sur la planche car les dernières victoires remontent à 2012.

– L’ex N.1 mondial Andy Murray, revenu depuis peu sur le circuit après un an d’absence, a déclaré forfait mardi pour la rencontre de barrage de Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et l’Ouzbékistan dans dix jours à Glasgow.

– La saison 2019 de MotoGP comptera les 19 mêmes courses que la précédente, dans le même ordre mais sur une période plus longue entre le 10 mars et le 17 novembre.

