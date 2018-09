Elections communales 2018 – Bourgmestre à Braine-l’Alleud, le MR Vincent Scourneau vise la majorité absolue

Le député bourgmestre de Braine-l’Alleud, Vincent Scourneau (MR) a présenté mardi soir sa « liste du bourgmestre » en vue des élections communales d’octobre prochain. Une liste qui, en 2012, avait fait de la place à 10 candidats socialistes, le PS étant un allié historique du MR à Braine-l’Alleud. Le PS a cependant décidé de présenter une liste distincte pour les prochaines élections communales. Vincent Scourneau, lui, a opté pour une liste d’ouverture comprenant un tiers de candidats indépendants (11 sur 33) et deux tiers de candidats qui ne sont jamais présentés à un scrutin communal. La liste emmenée par Vincent Scourneau a cependant pour objectif déclaré de conserver les majorités absolues décrochées en 2006 puis 2012. En deuxième position sur la liste figure la première échevine Chantale Versmissen – Sollie, suivie des échevins actuels Henri Detandt, Véronique Denis-Simon et Jean-Marc Wautier. L’échevin des sports Geoffroy Matagne pousse la liste en 33e position.

Côté programme, la Liste du bourgmestre prévoit notamment de doper la vie associative avec la poursuite de l’aménagement d’une maison des associations dans l’ancien hôtel de ville et de nouvelles infrastructures à Lillois et dans le quartier de l’Ermite. La création d’une nouvelle salle sport de 3.000 m2 en coopération avec le secteur privé est également envisagée pour agrandir les infrastructures du stade Gaston Reiff. Dans le domaine de la transition énergétique, la Liste du bourgmestre évoque l’installation d’un grand parc de panneaux photovoltaïques pour arriver à terme à produire sur le territoire communal au moins 10% de l’énergie consommée par les habitants de Braine-l’Alleud.

Source: Belga