Eclaircies, averses parfois intenses et coups de tonnerre au menu de l’après-midi

Les éclaircies, localement entrecoupées d’averses intenses et orageuses, surtout sur le nord du pays, seront davantage présentes mardi après-midi, indique l’IRM dans ses prévisions à la mi-journée. Les maxima seront voisins de 20 ou 21 degrés au littoral et en Haute-Belgique et compris entre 23 et 25 degrés en plaine sous un vent généralement faible de nord à nord-est. Mardi soir et la nuit suivante, le ciel sera encore partiellement nuageux avec encore des averses surtout sur le nord et l’ouest du pays. Ailleurs, les éclaircies se feront davantage présentes avec formation de nuages bas, de brumes et de brouillard. Les minima seront compris entre 12 et 15 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 16 et 18 degrés ailleurs sous un vent généralement faible de direction variée ou de secteur nord.

Mercredi matin, le temps sera gris et doux avec localement du brouillard. Des éclaircies apparaîtront graduellement mais le risque d’averses augmentera également. Celles-ci seront parfois intenses avec un risque d’orages. Les maxima seront proches de 21 degrés au littoral et en Hautes-Fagnes et varieront de 24 à localement 27 degrés dans l’intérieur du pays. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord.

Jeudi, le temps sera souvent très nuageux avec de la pluie ou des averses. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et localement 20 degrés dans l’intérieur du pays sous un vent modéré de nord-ouest.

Vendredi, une faible perturbation traversera le pays avec généralement de faibles pluies. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés. Le week-end s’annonce en demi-teinte.

