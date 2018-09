Berlin: des pétitions pour ne plus livrer de combustible nucléaire à la Belgique

Plus de 120.000 personnes ont demandé en Allemagne, via deux pétitions similaires, l’arrêt de la livraison de combustible nucléaire allemand à Doel et Tihange, rapporte mardi le journal Die Tageszeitung. La plate-forme « We Act » et l’Institut munichois pour l’environnement ont remis les signatures lundi au ministère allemand de l’Environnement à Berlin.

« Un accident en Belgique causerait des dommages pour des milliers de familles allemandes », explique Philipp Bedall, responsable nucléaire à l’Institut environnemental. « Si le gouvernement fédéral était cohérent, il n’aurait pas seulement fermé les centrales nucléaires mais aurait aussi fermé les usines à combustible de Gronau et Lingen ».

Ce n’est pas la première fois que des citoyens allemands demandent soit l’arrêt des réacteurs nucléaires de Tihange 2 et Doel 3 ou l’arrêt de la livraison de combustible nucléaire. Ils dénoncent la dangerosité supposée de ces réacteurs où des micro-fissures avaient été découvertes.

En juillet dernier, 500.000 personnes, Belges, Allemands et Néerlandais, demandaient l’arrêt, dans une pétition, des réacteurs Doel 3 et Tihange 2.

Source: Belga