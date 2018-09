Allemagne: 65.000 personnes ont participé au concert anti-racisme à Chemnitz

Au moins 65.000 personnes ont participé à un concert de rock à Chemnitz contre la xénophobie, après de violentes manifestations anti-migrants qui ont secoué la ville d’ex-Allemagne de l’Est au cours de la dernière semaine. Le mouvement a été soutenu par les plus hautes autorités de l’Etat qui appellent les Allemands à se mobiliser contre « la haine » propagée par l’extrême droite. Un précédent bilan faisait état de 50.000 participants. Les organisateurs attendaient entre 20.000 et 30.000 personnes.

« Il ne s’agit pas ici d’une bataille gauche contre droite mais d’une évidence, et ce peu importe votre couleur politique: s’opposer à une foule d’extrême droite qui devient violente », a expliqué Campino, chanteur vedette du groupe Toten Hosen, très célèbre en Allemagne. « Il est très important que nous arrêtions ce mouvement tant que c’est encore une boule de neige et avant que cela ne devienne une avalanche », a ajouté le chanteur, expliquant sa présence « en tant que citoyen » et non chanteur.

La police a indiqué que la soirée s’était déroulée sans problèmes. Les autorités avaient interdit une contre-manifestation du mouvement d’extrême droite Pro Chemnitz et ont également empêché des membres du mouvement de droite populiste Pegida de troubler le concert.

Cet événement, prévu depuis une semaine « pour que les gens de Chemnitz ne se sentent pas seuls », avait été organisé en réaction à plusieurs manifestations anti-étrangers de l’extrême droite depuis une semaine.

Source: Belga