Un petit garçon meurt après avoir attendu trois jours pour son opération

Kayden, un petit garçon âgé d’à peine 20 mois, est décédé après avoir attendu trois jours l’opération qui devait lui sauver la vie. Une opération retardée à plusieurs reprises par manque de lits…

Cette histoire tragique est racontée par nos confrères de Metro UK. La maladie de Kayden avait été découverte en avril 2016, après que le jeune garçon soit tombé de son lit avant de se cogner le visage. Il avait alors été emmené à l’hôpital Stepping Hill de Manchester. On y a découvert qu’une partie de son intestin avait éclaté à travers le trou de son diaphragme.

Le petit garçon a ensuite été emmené au Royal Manchester Children’s Hospital pour une opération chirurgicale en urgence. Mais après avoir attendu trois jours, il est mort suite à un arrêt cardiaque. Une enquête a été ouverte. Un manque de lits dans cette unité de l’hôpital est à l’origine du report de l’opération. Un consultant a déclaré que l’hôpital était à ce moment « extrêmement occupé ».

