Pourquoi les gens qui marchent lentement sont irritants

Le « sidewalk rage » que l’on peut traduire par la rage des trottoirs, est le nouveau phénomène urbain étudié aux Etats-Unis. Les chercheurs décrivent cette rage des trottoirs comme le fait de ressentir une certaine pointe d’énervement face à ceux qui marchent trop lentement dans l’espace public.

Dans une interview accordée au magazine Vice, Léon James, professeur de psychologie à l’Université d’Hawaï explique pourquoi cette rage des trottoirs n’est pas anodine. Dans les grandes villes, et surtout à New York, tout le monde peut ressentir ce phénomène. Les chercheurs décrivent cette « rage » comme un agacement interne qui surviendrait lorsqu’on se retrouve derrière une personne qui marche lentement dans la rue, ou dans le bus, ou encore derrière un groupe de touristes. Le « sidewalk rage » serait en ce sens comparable à l’énervement ressenti par les conducteurs face aux bouchons et autres lenteurs sur la route.

You ever get sidewalk rage when you’re walking behind someone really slow? Because same. — Sarah Braun (@SarahBraun15) 31 août 2018

Slow streetwalkers give me sidewalk rage.. Especially when they randomly just stop in front of you… #sidewalkrage — ZA¥ TuDDa BiLLZ (@_ZayBiLLz_) 3 septembre 2018

The only thing worse than a slow walker is a meandering slow walker. #sidewalkrage — 🇨🇦 Marena 🇨🇦 (@Renegade604) 7 mai 2017

Si la plupart des personnes contiennent cet énervement, pour d’autres l’agacement ressenti peut dégénérer en injures verbales, voire en agressions physiques. Pourquoi cette lenteur, est elle irritante? Selon Léon James, nous adaptons notre allure a celle du flot des marcheurs autour de nous. Ceux qui avanceraient alors trop lentement casseraient ce rythme mais également les règles sociales implicites de l’espace public.

Les psychologues reviennent par ailleurs sur le fait que durant les trajets quotidiens nous nous mettons en mode automatique. Le cerveau calcule à l’avance le temps de trajet et face aux ralentissements inattendus causés par notre environnement deviennent irritants.