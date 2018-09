Neuf mois de prison ferme requis pour une éleveuse qui a brûlé un chien

Le mois dernier, une affaire de maltraitance animale avait ému la France. Une éleveuse avait aspergé d’essence et mis feu à un berger allemand. Elle risque jusqu’à 18 mois de prison dont 9 mois ferme.



Le 10 août dernier, dans le département de Saône-et-Loire, une éleveuse de chiens amatrice de 38 ans a aspergé d’essence et a mis feu à Fudji, le berger allemand de son ex-compagnon. Gravement brulé, le chien n’a pas survécu à ses blessures et est décédé une dizaine de jours plus tard.

Affaire chien brûlé Fudji – Réquisitions du procureur : 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, et avec mise à l'épreuve. L'affaire est mise en délibéré pour le 10 septembre.

RV sur se site de @RefugesdeFrance le 10/09 : https://t.co/k5zrpyDEJL pic.twitter.com/0dFO05lslJ — Défense de l'Animal (@RefugesdeFrance) September 3, 2018

Des menaces de mort

Repris par les médias français, ce cas de maltraitance animale a ému la population et a révolté les défenseurs des animaux. Onze associations de protection animale, dont 30 Millions d’Amis, la SPA et la Fondation Brigitte Bardot, ont porté plainte contre l’éleveuse et se sont portées parties civiles au procès qui a eu lieu ce lundi 3 septembre.

Au procès Fudji à #chalonsursaone, fin de l'audition de la prévenue qui a déclaré "regretter très sincèrement son geste, un geste impardonnable". Les plaidoiries des nombreuses parties civiles démarrent #SPA #30millionsdamis pic.twitter.com/pSDtq93sjx — stephanie perenon (@perenonfbleu) September 3, 2018

Plus de 200 personnes s’étaient rassemblées devant le palais de justice avec une banderole « En mémoire de Fudji » ou des pancartes « Tous unis contre la maltraitance animale ». Par ailleurs, l’accusée a reçu plusieurs menaces de mort depuis le décès de l’animal.

Mobilisation des associations de défense des animaux devant le tribunal de #chalonsursaone où une femme doit comparaître pour cruauté envers un animal ce lundi pic.twitter.com/zfFBceLaz6 — stephanie perenon (@perenonfbleu) September 3, 2018

« Je voulais qu’il parte »

À la barre, la prévenue a exprimé ses regrets. « Je regrette très sincèrement mon geste que je juge à l’heure actuelle impardonnable », a-t-elle déclarée. Son avocate a insisté sur la personnalité fragile de sa cliente en expliquant qu’elle avait fait une tentative de suicide l’an dernier et qu’elle était suivie par un psychologue. L’éleveuse a déclaré qu’elle avait développé une phobie envers ce berger allemand qui se montrait toujours agressif avec elle. « Je voulais qu’il parte », a-t-elle expliqué.

9 mois de prison ferme requis

La substitut du procureur a requis une peine de 18 mois d’emprisonnement dont la moitié avec sursis ainsi qu’une mise à l’épreuve avec obligation de soins. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre.